Auftritt im eigenen Design Victoria Beckham: Für Hochzeit lässt sie Spice-Girls-Reunion sausen

Gewohnt stilsicher ließ sich das britische Paar vor der Kathedrale in Sevilla ablichten. Während der Ex-Fußballer in einem klassischen Dreiteiler in Marineblau erschien, zeigte sich seine Gattin in einem weißen Midi-Kleid mit zeitlosem Kettenmuster. Das Design mit langen Ärmeln sowie einem dazu passenden Halstuch stammt aus der eigenen Kollektion der Modedesignerin. Dazu kombinierte sie pinkfarbene Satin-Stilettos und eine dunkle Sonnenbrille - beides absolute Hingucker. Ihre Haare hatte Beckham zu einem einfachen Dutt frisiert.