"Peinlich", "Katastrophen-Auftritt" oder "Queen of Flop" waren einige der Schlagzeilen, mit denen sich Superstar Madonna nach ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2019 auseinandersetzen musste. Die 60-jährige Sängerin, die beim ESC-Finale in Tel Aviv ihren Klassiker "Like a Prayer" zum Besten gab und dabei den ein oder anderen schiefen Ton mitlieferte, hatte sich damit definitiv keinen Gefallen getan.