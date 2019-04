Auftritt bei RTL-Show "Stars im Spiegel" Willi Herren spricht über seinen schweren Entzug

Doch überstanden ist damit noch nicht alles. Er müsse dreimal pro Woche für mehrere Stunden in die Klinik. Für ihn sei nun alles neu: "Ich habe keinen Filter mehr, ich war immer etwas gedämpft mit den Tabletten". In einem offenen Brief gestand Herren bereits im Dezember, dass er von Benzodiazepinen abhängig sei. Selbst seine Frau habe davon nichts mitbekommen, er habe seine Sucht 20 Jahre verschwiegen.