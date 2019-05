Auftritt bei der Met Gala So gab es Harry Styles noch nie zu sehen

In einem völlig neuen Look präsentierte sich der britische Sänger Harry Styles (25, "Sign of the Times") bei der Met Gala in New York. Die Veranstaltung stand dieses Mal unter dem Motto "Camp: Notes on Fashion". Der Ausdruck "Camp" bezieht sich auf einen Essay von Susan Sontag, in dem diese beschreibt, dass "die Essenz von Camp die Liebe zum Unnatürlichen" sei, "von Künstlichkeit und Übertreibung". Styles bekam bei der Umsetzung des Themas professionelle Hilfe aus der Modewelt.