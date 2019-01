Auftritt bei den Golden Globes Weiße Haare, weiße Robe: Das Netz feiert Jamie Lee Curtis

"Jamie Lee Curtis zeigt, wie man Haare und Kleidung am besten koordiniert", twittert eine US-Modejournalistin begeistert. "Schönheit & Würde", bescheinigt ein anderer Twitter-User Curtis mit diesem Look. Sie rocke dieses schneeweiße Haar, ist ebenso zu lesen, wie der liebevolle Vergleich mit "Die Eiskönigin". So viel steht fest: Jamie Lee Curtis sieht mit ihren 60 Jahren nach wie vor umwerfend aus und hat so manch jüngerer Kollegin mit ihrem weißen Look die Show gestohlen.