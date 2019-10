15-Jährige verweigert sich "Zwangsehe"

Die Großfamilie des Mädchens, Kurden jesidischen Glaubens, war ursprünglich vor Krieg, Terror und dem "Islamischen Staat" aus dem Norden Iraks geflüchtet und vor vier Jahren in Nürnberg gelandet. Den Schrecken, die Angst vor Gewalttaten des "IS", die sich speziell gegen Jesiden richteten, hatte sie damit hinter sich gelassen. Was die Familie jedoch mitbrachte, waren die Spielregeln einer archaischen Gesellschaft, in der Männer den Ton angeben und Frauen sich zu fügen haben.