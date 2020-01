Auftaktplädoyers in New York Staatsanwaltschaft wirft Harvey Weinstein schwere Sexualverbrechen vor

Der Prozess gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein (67) hat am Mittwoch (22. Januar) mit dem Eröffnungsplädoyer in New York begonnen. Dort warf ihm die Staatsanwältin Meghan Hast schwere Sexualverbrechen vor. Weinsteins Verteidigung versucht nun, die Glaubwürdigkeit der Anklägerinnen zweifelhaft zu machen.