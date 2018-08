Auftakt zur neuen Staffel "Promi Big Brother": Die ersten neun Bewohner sind schon im Container

Ab Freitagabend ist es wieder Zeit für Lügen und Intrigen in der berühmtesten WG Deutschlands. Dann geht "Promi Big Brother" um 20:15 Uhr in Sat.1 in eine neue Runde. Neun der insgesamt zwölf prominenten Kandidaten sind allerdings bereits in den Container eingezogen. Die drei letzten Bewohner sollen erst in der Eröffnungsshow bekannt gegeben werden und direkt dazukommen.