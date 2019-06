Auftakt zu Staffel vier "Riverdale": Eine ganze Folge zu Ehren von Luke Perry

Seit des überraschenden Tods von Luke Perry (1966-2019) Anfang März rätseln Fans, wie seine Figur Fred Andrews aus der Serie "Riverdale" verabschiedet wird. In der dritten Staffel wurde seine plötzliche Abwesenheit eher vage am Rande erklärt. Nun steht fest, dass dem einstigen "Beverly Hills, 90210"-Star eine ganze Episode gewidmet wird. Und zwar die Auftaktfolge von Staffel vier, die im Herbst in den USA ausgestrahlt wird.