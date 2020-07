Auftakt in Spielberg Die Formel 1 startet wieder: So sehen Sie den ersten Grand Prix

Tritt Vettel noch in die Fußstapfen von Schumacher?

Seit 1996 fand das Eröffnungsrennen der Formel 1, bis auf zwei Ausnahmen in den Jahren 2006 und 2011, eigentlich immer im australischen Melbourne statt. Dieses Jahr ist aber alles anders: Nicht nur der erste Grand Prix 2020, sondern gleich die ersten beiden Rennen der Saison finden im österreichischen Spielberg statt. Den Auftakt gibt es am Sonntag ab 15 Uhr live bei RTL und Sky Sport 2 im TV zu sehen. Via Stream sind Sie bei Sky Go, Sky Ticket und F1 TV Pro dabei.