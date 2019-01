Efes ließ sich den Sieg am Ende aber nicht mehr nehmen. Weiter geht’s für den FCBB am Sonntag zunächst mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen Bayreuth (15 Uhr/Sport1), bevor am kommenden Mittwoch (20 Uhr) bei Panathinaikos Athen die nächste schwere Auswärtsaufgabe in der Euroleague wartet.