Über einen Umweg vor den Toren Münchens ist er nach einer bärenstarken Leihsaison bei Regionalligist VfR Garching zurück auf Giesings Höhen: Simon Seferings will in der Saison 2019/20 neu angreifen. Am Freitag wurde der Mittelfeldspieler 24 Jahre alt - und holte sich von seinem Chefcoach ein Lob ab.