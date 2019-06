"Freue mich auf meine neue Aufgabe"

Insgesamt 16 Jahre, mit Außnahme eines kurzen Intermezzos bei den Amateuren des FC Bayern, spielte der mittlerweile 27-Jährige für die Sechzger. Der in Togo geborene Offensivspieler war bei den Giesingern sowohl Bestandteil der Zwangsabstiegs-Mannschaft 2016/17 in die Regionalliga Bayern, als auch Teil der Aufstiegshelden 2017/18 in die 3. Liga.