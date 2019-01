Putzbrunn - Am Mittwoch (23. Januar) sind zwei Einbrecher nachts in einen Supermarkt in der Glonner Straße in Putzbrunn eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, kamen sie über ein Fenster, das sie zuvor aufgehebelt hatten. Die beiden Einbrecher wussten genau was sie wollten: Sie nahmen sich die Zigarettenaufsteller im Kassenbereich vor.