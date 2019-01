Aufstehen um 4:30 Uhr Für die "Spice Girls"-Tour: Mel B führt ein strenges Fitness-Regime

Für Comeback-Tour der "Spice Girls" wurden bislang sechs Shows bekanntgegeben - allerdings nur in Großbritannien. Auftakt ist am 1. Juni 2019 in Manchester. Weitere Konzerte finden in Coventry (3. Juni), Sunderland (6. Juni), im schottischen Edinburgh (8. Juni) und in Bristol (10. Juni) statt. Der krönende Abschluss ist am 15. Juni in London im legendären Wembley Stadion. Allerdings wird die Girl-Group nur zu viert auf Tour gehen: Gründungsmitglied Victoria Beckham wird (44) nicht mit Melanie B, Emma Bunton (42), Melanie Chisholm (45) und Geri Horner (46) auf die Bühne zurückkehren.