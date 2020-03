Aufruf zur Selbstisolation Corona-Krise: Diese Stars richten sich mit Appell an ihre Fans

Eine positive und ermutigende Message kam von Justin Bieber (26). Über Instagram teilte der kanadische Pop-Musiker ein Video von einem Mann, der mit seiner Trompete auf einem Balkon steht und die Melodie des John-Lennon-Songs "Imagine" spielt. "Ich liebe euch. Aber wenn ihr euch um eure Eltern oder Großeltern oder irgendeinen Freund sorgt, der gefährdet sein könnte, dann bleibt bitte zu Hause und sicher. Danke", fügte Bieber zum Video hinzu.

"Ich bete für die Gesundheit"

Schauspielerin Viola Davis (54) postete eine emotionale Nachricht auf Instagram. Dazu teilte sie ein gemeinsames Foto mit ihrem Kind. "Neben Handdesinfektionsmitteln, der Vermeidung von Menschenansammlungen, Elektrolyten, Tylenol, Abgasen usw... DAS ist meine #Coronavirus-Waffe. Ich genieße meine wahren Segen. Mein wahres Vermächtnis. Stellt euch die 46 Millionen oder mehr Menschen in diesem Land vor, die an oder unter der Armutsgrenze leben. Denkt an diejenigen, die nicht fahren oder laufen können oder die keinen geliebten Menschen haben, der ihnen den Rücken freihält. Ich bete für die Gesundheit von JEDEM, hoffe aber auch, dass dies ein Weckruf ist, um zu erkennen, was echten Wert hat."

Mit einem kreativen und humorvollen Tweet hat sich Arnold Schwarzenegger (72) aus der häuslichen Quarantäne gemeldet. In seinem Twitter-Video sitzt Arni am Esstisch und erklärt seinen Followern, wie wichtig nun die Isolation für alle Beteiligten ist. Dabei füttert er seine beiden Huftiere "Whisky" und "Lulu" mit Karotten. "Bleibt so weit wie möglich zu Hause. Hört auf die Experten, ignoriert die Schwachköpfe. Wir werden das gemeinsam durchstehen."