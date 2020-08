Gegen 16:45 Uhr war einer Polizeidienststelle per E-Mail damit gedroht worden, dass am Abend ein Sprengsatz in einem bestimmten Gebäude des Klinikums explodieren würde. Daraufhin wurde der entsprechende Klinikteil evakuiert und die Patienten vorübergehend in anderen Abteilungen des Krankenhauses untergebracht.