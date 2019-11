Abraham entschuldigt sich bei Streich

Abraham hat nach seinem Rempler gegen Streich Reue gezeigt. "Ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Ich bin sehr froh, dass wir nach dem Spiel gesprochen haben und alles gut zwischen uns ist", wird Abraham in einem Tweet der Hessen zitiert. "Ich wollte in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ball so schnell wie möglich wieder ins Spiel bringen und hätte ausweichen müssen", sagte Abraham. Streich nahm die Entschuldigung an. "Ich bin kein besonders nachtragender Mensch. Er hat sich entschuldigt und die Sache ist erledigt", sagte der Coach.