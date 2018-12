AZ: Herr Lauterbach, vernachlässigen Sie die Theaterbühne?

Heiner Lauterbach: Das ist relativ. Ich versuche, regelmäßig Theater zu spielen, aber natürlich ist auch "regelmäßig" relativ. Das letzte Mal habe ich vor vier Jahren gespielt. In meinem ganzen Schauspielerleben war es so, dass ich in solchen Abständen Theater spiele. Das ist ausreichend, um den Kontakt zum Theater nicht zu verlieren. Wenn man verschiedene Sachen macht, ist das auch weniger langweilig als nur Theater zu spielen oder nur in einer Fernsehserie. Das Auskosten all der Genres und der Möglichkeiten ist der Reiz des Berufs.