Aufnahmestopp im Westend Coronavirus: 25 Bewohner in Münchner Pflegeheim erkrankt

Coronavirus im Pflegeheim: Pfleger schleppte es vermutlich ein

Vermutlich gelangte das Virus über einen Pfleger in das Heim. Er hatte sich Anfang März für drei Tage in Barcelona aufgehalten. Weil Spanien zu diesem Zeitpunkt noch nicht als offizielles Risikogebiet eingestuft war, trat er nach seiner Rückkehr seinen Dienst normal an.