Aufmerksamkeit ist ihr "unangenehm" 45 Kilo leichter: Das genießt Adele jetzt am meisten

"Tausende Dollar" für Kleidung?

Adele soll selbst immer noch schockiert sein, wenn sie in den Spiegel blicke. Was sie nun aber wirklich genieße, sei neue Kleidung zu kaufen, so der Insider zu "Heat" weiter. Die Sängerin soll eine Menge Spaß haben beim Anprobieren "von knappen Kleidern und auffälligen Kreationen für den roten Teppich". Es sei, als müsse sie etwas nachholen, so die anonyme Quelle. Adele investiert angeblich Tausende von Dollar in neue Klamotten.