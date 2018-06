Sogar die alte Eisenbahnergenossenschaft, die im benachbarten Neuaubing noch viele Wohnungen hat, habe kein Interesse gehabt , betont Kriesel. "Man wird immer formale Gründe finden, warum die Preise hoch sein müssen, aber der politische Wille muss eben da sein", sagt Außmann von der Wogeno.

Und möglicherweise kommt in die Sache tatsächlich noch einmal Bewegung: Die Stadt will den Genossenschaften in Freiham gerne nochmal eine Chance geben. Man suche nach Lösungen, heißt es aus der Stadtverwaltung - und wolle "möglichst bald" die vorgesehenen Grundstücke doch noch an Genossenschaften vergeben. (Lesen Sie dazu auch das AZ-Interview mit OB Dieter Reiter: "Zu diesen Preisen kann keine Genossenschaft bauen")