Aufgebahrt in Museum Tausende Fans verabschieden sich von Aretha Franklin

Franklin wird am Freitag, dem 31. August, in einer privaten Zeremonie beigesetzt, wie bereits zuvor berichtet wurde. Zu dieser werden neben Freunden und Familie der Sängerin auch zahlreiche Prominente im Greater Grace Temple in Detroit erwartet. So sollen unter anderem Stevie Wonder (68), Faith Hill (50) und Chaka Khan (65) laut dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" dort auftreten. Außerdem sei geplant, dass auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton (72) während der Trauerfeier zu Wort kommen soll.