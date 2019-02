Auffallend in Pink und Silber Ulrike Folkerts: Seltener Pärchen-Auftritt bei der Berlinale

Das kommt nicht so oft vor: "Tatort"-Star Ulrike Folkerts (57, "Restrisiko") feierte gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin, der Künstlerin Katharina Schnitzler, am Freitag bei der ARD Blue Hour, die im Rahmen der Berlinale im Museum für Kommunikation stattfand. Hand in Hand und freudestrahlend posierten sie für die Fotografen. Folkerts war für das Event in einen pinken Hosenanzug geschlüpft, die ebenfalls offensichtlich gut gelaunte Schnitzler fiel mit ihrer silbernen Jacke nicht minder auf.