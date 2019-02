Aufeinandertreffen in Winterfell? "Game of Thrones": Was verraten die neuen Bilder?

Die Aufnahme von Jaime Lennister, die es wie die anderen Bilder auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie zu sehen gibt, hat ebenfalls die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen. Mit einem kleinen Lächeln im Gesicht sitzt er in seiner Rüstung da. Diese scheint einige Zuschauer an das Gewand von Robb Stark (Richard Madden) zu erinnern. Ein Hinweis darauf, dass es Jaime Richtung Norden nach Winterfell zieht und er dort auf Daenerys und Sansa Stark trifft? Weitere neue Bilder zeigen Jon und Daenerys, wie sie Seite an Seite nebeneinander stehen oder sich liebevoll in die Augen sehen.