Neuer ist gegen Ex-Klub Schalke noch ungeschlagen

Im anderen Tor steht ein Ex-Schalker, den er beim FC Bayern beerben könnte. Nationaltorwart Neuer, dessen Wechsel 2011 den Königsblauen immerhin rund 30 Millionen Euro einbrachte, spielt zum 15. Mal gegen seinen Ex-Klub – und ist immer noch ungeschlagen. Lediglich drei Unentschieden haben die Schalker in den vergangenen 18 Spielen gegen die Münchner erreicht, zuletzt gab es sogar fünf Pleiten in Folge. Eine ernüchternde Bilanz.

Bei den letzten Siegen stand Neuer noch im Schalker Tor: Beim 1:0 im DFB-Pokal-Halbfinale am 2. März 2011 ebenso wie beim 2:0 in der Bundesliga am 4. Dezember 2010. Nübel kickte damals noch in der Paderborner Jugend und wurde von seinen Mitspielern "Manuel" genannt, weil er mit dem Ball am Fuß an Neuer erinnerte. Jetzt gilt der hochtalentierte Schalker Keeper nicht nur bei Bayern, sondern auch in der Nationalmannschaft als möglicher Neuer-Nachfolger.

Vorerst jedoch ist Nübel noch auf Schalke – und in der heimischen Arena chronisch erfolglos. Der letzte Heimsieg liegt mehr als sieben Monate zurück: Seit dem 2:1 am 20. Januar gegen den VfL Wolfsburg, dem ersten Spiel mit Nübel als Nummer eins, haben die Gelsenkirchener kein Heimspiel mehr gewonnen. Ob's am Samstag besser läuft?

