Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Ein Flugsachbearbeiter der Freilassinger Polizei führt die Ermittlungen zur Unfallursache und den Folgen des Unfalls. Aufgrund der zunächst unklaren Lage über die Anzahl und Art der Verletzungen forderte die Polizeieinsatzzentrale ein Großaufgebot an Einsatzkräften an. Die Polizei war mit acht Streifen der umliegenden Dienststellen vor Ort; die Feuerwehren Saaldorf und Ainring mit rund 40 Einsatzkräften. Das Rote Kreuz mit acht Sanitätern und zwei Notärzten.