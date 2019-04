Denn der Senior war am Dienstagvormittag durch ein solches Missgeschick auf einem Supermarktparkplatz an der Westendstraße beim Parken mit seinem Wagen zunächst "unkontrolliert" gegen einen Lkw gefahren, wie die Polizei mitteilte. Anschließend krachte sein Auto gegen einen Bauzaun und in den Lastenaufzug einer nahegelegenen Baustelle.