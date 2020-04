München - Auf einen Supermarktparkplatz in Bogenhausen kam es am 12. März 2020 zu einem folgenschweren Unfall. Ein 47-jähriger Münchner fuhr mit seinem Auto in die Zufahrt zu einem Supermarktparkplatz in der Richard-Strauss-Straße. Knapp einen Monat später ist der Mann laut Polizei nun seinen Verletzungen erlegen.