Das architektonische Konzept steht bereits. 5.500 Wohnungen sollen dort entstehen. Das Areal ist 48 Hektar groß und seit 2011 im Eigentum der Stadt. Die Anzahl der Wohnungen könnte für eine spürbare Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sorgen.

Neben den Wohnungen sind unter anderem Kindertagesstätten, zwei Schulstandorte mit einem Gymnasium, zwei Grundschulen, einer Förderschule, einer Musikschule und Sportanlagen sowie soziale Einrichtungen wie ein Seniorenzentrum geplant.

Am Prinz-Eugen-Park: Größte Holz-Siedlung Deutschlands

Das Projekt sucht seinesgleichen in der Bundesrepublik. Im Süden des Bogenhauser Prinz-Eugen-Parks sollen 570 zusammenhängende Wohnungen in Holzbauweise entstehen. Und das ist in Deutschland ein Rekord.

Das Planungsreferat möchte hier eine Mustersiedlung schaffen, die als Vorbild dienen soll. Stadtbaurätin Elisabeth Merk hat vor allem die CO2-Bilanz im Blick: "Betonbauweise setzt CO2 frei, die Holzbauweise bindet und speichert CO2." Demnach würden im Prinz-Eugen-Park durch die Holzbauweise am Ende 13.000 Tonnen CO2 gebunden. "Wer mit Holz baut, spart bis zu 56 Prozent CO2", so Merk.

Am Mittwoch möchte das Planungsreferat im Stadtrat vorschlagen, auch in Freiham ein Holzbauviertel zu erschaffen, innerhalb des zweiten Realisierungsabschnittes des Bauprojektes Freiham Nord. Auch das Areal südwestlich der Henschelstraße hat Merk im Blick. Auch dieses Gebiet komme als weiterer Standort für die Holzbauweise in Frage. Merk ist von dem Rohstoff begeistert: "Mich wundert es, dass in Deutschland noch keine ähnlichen, großangelegten Holzbauprojekte angestoßen wurden."

Reinmarplatz: Nächstes Stelzen-Haus für München

Die Gewofag startet im Frühjahr 2020 mit einem weiteren "Stelzenbau" auf dem Reinmarplatz, mit etwa 12.500 Quadratmetern Geschossfläche. Das Prinzip ist dabei einfach wie effizient: Über einem Parkplatz wird auf Säulen ein ganzes Mehrparteienhaus aufgestellt.

Vorbild hierfür ist ein Stelzenhaus am Dantebad, das über dem dortigen Parkplatz gebaut wurde. Hier war der Protest der Anwohner anfangs groß. Sie fürchteten um ihre Lebensqualität. Das scheint diesmal anders zu sein. "Die Leute am Reinmarplatz haben zu uns gesagt, dass wir ruhig höher hätten bauen können als geplant", erzählt die zuständige Stadtdirektorin Ulrike Klar. Sie freut sich über die Akzeptanz.

Hauptbahnhof: Das Megaprojekt für den Megaboom

Kaum ein Stadtteil Münchens wird derzeit teurer gehandelt als das Bahnhofsviertel. Und das liegt auch an der Neugestaltung des Hauptbahnhofs selbst. Gemeinsam mit der Zweiten Stammstrecke steigert das Projekt das Interesse von Immobilien-Großinvestoren in Zeiten des Nullzinses noch mehr.

Die Bauarbeiten sind voll im Gange. Aktuell wird in die Tiefe gebuddelt und betoniert, dort, wo der Schwammerl mal stand. Herzstück des neuen Hauptbahnhofs ist das Empfangsgebäude, in Kombination mit Einkaufsmöglichkeiten sowie Cafés, Restaurants und Bars.

Der viel diskutierte Hauptbahnhofs-Turm wird am Ende 69 Meter hoch sein. Und das oberste Geschoss soll öffentlich gestaltet werden, begehbar für jedermann. Das ist eine Idee, die Stadtbaurätin Merk besonders gut gefällt. "Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte auch der Innenstadt-Turm The Seven eine Bar mit Dachterrasse für alle Münchner. Aber leider konnte ich mich damit nicht durchsetzen", sagt sie über das recht exklusive Wohn-Hochhaus in der Nähe des Gärtnerplatzes.

2020 stehen am Hauptbahnhof folgende Schritte auf dem Weg zur voraussichtlichen Fertigstellung 2026 an: Der Umbau des Starnberger Flügelbahnhofs soll neben den laufenden Bauarbeiten beginnen. Und die Projektleiter wollen bei der Haltestelle zur Zweiten Stammstrecke entscheidend vorankommen. Es ist eine der größten Baugruben entlang der Zweiten Stammstrecke. 40 Meter geht es in die Tiefe.

Schulbau in München: Weniger Parkplätze, mehr Shuttlebusse

Seit dem Beschluss der Schulbauoffensive im Jahr 2013 hat sich viel verändert. "Früher", so Merk, "wurde immer bei neuen Schulbauprojekten sehr viel Platz für Stellplätze verbraten." Das sei heutzutage infolge der Debatten einfach nicht mehr zeitgemäß.

Daher müsse man die kommenden Schulbauprojekte neu denken, um Anreize für Lehrer und Schüler zu schaffen, in Gemeinschaftsbussen an- und abzureisen, statt im persönlichen (Eltern-)Taxi. "Es ist bestimmt deutlich sinnvoller, deutliche An- und Abreiseplätze für Shuttlebusse zu planen", so Merk. Dafür sollen weniger Stellplätze eingeplant werden. 2020 steht im Planungsreferat ein siebenfacher Sammelbeschluss an. An sieben Standorten sollen sechs Gebäude ertüchtigt und drei komplett neu gebaut werden.

