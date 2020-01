Als er am U-Bahnhof Quiddestraße auf seinen Zug wartet, fällt dem 31-Jährigen eine Gruppe von sechs Personen auf, die im U-Bahnhof raucht und Alkohol trinkt. "In der Nähe des U-Bahnhofs sind oft Menschen mit Drogenproblemen", berichtet D. In der Nähe des Bahnhofs sei eine Substitutionsklinik für Süchtige. Auch die Leute an der U-Bahn wirken auf ihn, als seien sie auf Drogen.