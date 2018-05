Beim Versuch, die Katze aus ihrer misslichen Lage zu befreien hatte sich einer der Partygäste selbst an dem Angelhaken verletzt. Also mussten zunächst Feuerwehr und Notarzt den Finger des Mannes von dem Angelhaken lösen und versorgen, bevor sich die Tierrettung der Katze annehmen konnte. "Brie" stand mittlerweile allerdings so sehr unter Schock, dass eine Behandlung vor Ort nicht möglich war. Also wurde Tier sanft sediert und in die Chirurgische und Gynäkologische Kleintierklinik der LMU München gebracht. Dort gelang es dann schließlich, den widerspenstigen Angelhaken aus der Pfote der Katze zu entfernen.