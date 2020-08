Kontrolleur in ICE attackiert: Motiv unklar

Einem Polizeisprecher zufolge kam der am Hals verletzte Kontrolleur in ein Krankenhaus. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Eine Bahnsprecherin erklärte am Sonntagabend: "Wir verurteilen diese Tat und sind mit unseren Gedanken bei unserem Kollegen, dem wir eine rasche Genesung wünschen." Der ICE, in dem sich die Tat ereignete, wurde im Augsburger Bahnhof auf weitere Spuren untersucht, wie die Polizei mitteilte.