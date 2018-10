Auf Kaution wieder frei Betrunkener Pooch Hall ließ seinen 2-jährigen Sohn ans Steuer

Unglaublich, aber wahr: Der US-Schauspieler Marion "Pooch" Hall (41, "Ray Donovan") wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der kalifornischen Stadt Burbank vorläufig festgenommen. Der Tatvorwurf laut "People": Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Kindsgefährdung. Laut einem Polizei-Sprecher wurden die Beamten von Zeugen gerufen, nachdem sie ein Fahrzeug beobachteten, dass zunächst in Schlangenlinien fuhr und dann in ein parkendes Auto krachte. Besonders fatal: Auf dem Schoss von Hall saß sein 2-jähriger Sohn, der sogar die Hände am Steuer gehabt haben soll.