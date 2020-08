Auf Instagram Schlagerkönigin Helene Fischer meldet sich zurück

Fischers bisher nächster Live-Auftritt findet am 26. März 2021 in Österreich statt. Es handelt sich dabei um das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Konzert in Bad Hofgastein. Das gab der Veranstalter des dortigen "Sound & Snow"-Festivals Anfang Juli via Facebook bekannt. Am 1. Weihnachtsfeiertag wird traditionell "Die Helene Fischer-Show" im ZDF ausgestrahlt. Ob und in welcher Form diese 2020 stattfinden wird, ist aber offenbar noch nicht klar.