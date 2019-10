Auf Instagram Melanie Griffith: Sexy Unterwäsche-Selfie mit 62 Jahren

Schauspielerin Melanie Griffith ("Die Waffen der Frauen") ist auch mit 62 Jahren noch in Topform. Auf Instagram hat sie nun ein Selfie veröffentlicht, auf dem sie lediglich in schwarzer Unterwäsche und schwarzen High Heels vor einem Spiegel in ihrem begehbaren Kleiderschrank posiert. Da rückt die Werbung, die sie damit macht, klar in den Hintergrund.