Auf Instagram Ellie Goulding: Emotionale Worte nach Hochzeit mit Caspar Jopling

Ellie Goulding (32, "Love Me Like You Do") und Caspar Jopling (27) haben sich am Wochenende in York Minster das Jawort gegeben. Die Feier sorgte mit zahlreichen Star-Gästen, darunter Katy Perry (34), Orlando Bloom (42), James Blunt (45), Sienna Miller (37) sowie die Prinzessinnen Eugenie (29) und Beatrice (31), einem blauen VW-Bus und einem aufwendig designten Hochzeitskleid für viel Aufsehen. Nun hat sich die Popsängerin selbst in einem emotionalen Post zu Wort gemeldet.