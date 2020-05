Auf Instagram Cathy Hummels: Eindringlicher Appell gegen Bodyshaming

Nicht zum ersten Mal ist Influencerin Cathy Hummels (32), die Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels (31), Bodyshaming ausgesetzt. Ihr Gewicht sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Nun hat die Mutter eines Sohnes scheinbar genug und wehrt sich mit einer klaren Botschaft auf ihrem offiziellen Instagram-Account: "Mein Gewicht wird hier so oft aufgegriffen, teilweise werde ich beleidigt und derweil habe ich es ja schon längst bestätigt. Ich finde ein paar Kilo mehr standen mir echt besser." Sie wünschte, "ich könnte schnipsen", und würde wieder so aussehen, "wie ich mich am wohlsten fühle". Doch das sei "leichter gesagt als getan".