Auf Instagram Botschaft über Selbstliebe: Demi Lovato zeigt sich ungeschminkt

Sie habe in letzter Zeit viele glamouröse Bilder von sich gepostet, mit "tonnenweise Make-up und Haarteilen", deshalb fände sie es wichtig, ihren Followern zu zeigen, wie sie unter alledem aussieht. "So sehe ich 85 bis 90 Prozent der Zeit aus", schreibt die Sängerin zu dem Bild. "Ich bin stolz auf meine Sommersprossen, stolz auf den Spalt in meinem Kinn und stolz auf mich selbst, weil ich mich so annehme, wie ich bin. Ich liebe mich."