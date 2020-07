Auf Instagram Bill Kaulitz zeigt seine neue Sommer-Frisur

Bill Kaulitz ist bekannt dafür, seinen Look gerne zu verändern. So überraschte er seine Fans im Januar 2020 mit neongrünen Haaren. "Niemals erwachsen werden", betitelte Kaulitz damals seinen neuen Look. Zuvor wechselte er von pechschwarzen Haaren zu einem platinblonden Pixie Cut, bei dem er meist einen dunklen Ansatz herausblitzen ließ.