München – Die Bundespolizei München wurde am Samstagmorgen per Notruf der Deutschen Bahn über Personen im Rangierbahnhof München Nord informiert. Zwei Streifen gelang es kurz darauf, acht Afrikaner in der Nähe des Bahnhofes zu stellen und vorläufig festzunehmen. Schnell stellte sich heraus: die sieben Nigerianer im Alter von 21 bis 33 Jahren sowie ein 22-Jähriger von der Elfenbeinküste waren am Vormittag unerlaubt mit einem Güterzug in die Bundesrepublik eingereist.