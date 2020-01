München - Am Freitag vor einer Woche war es einem unbekannten Täter gelungen, in ein Baustellenareal in der Werdenfelsstraße in Mittersendling einzubrechen. Der Dieb brach dort nach Angaben der Polizei mehrere Zimmertüren auf und demontierte diverse Baumaterialien. Es entstanden ein Schaden von jeweils mehreren hundert Euro. Der Täter floh damals unerkannt.