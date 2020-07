Pilot muss Landung abbrechen

Die Situation an Bord eskalierte komplett, der Pilot der türkischen Airline musste deswegen den Landeanflug auf den Münchner Flughafen aus Sicherheitsgründen abbrechen. Wie die Polizei berichtet, musste er nochmal durchstarten und zwei Schleifen über dem Airport im Erdinger Moos drehen. In dieser Zeit konnte das Bordpersonal die beiden Frauen "überwältigen" und der Pilot in München landen. Alle 50 Passagiere an Bord blieben unverletzt.