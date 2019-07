Radfahrer wird durch Hilfeschreie auf Missbrauch aufmerksam

Durch die Hilfeschreie der Frau wurde ein zufällig vorbeikommender Radfahrer auf die Situation aufmerksam. Er hielt an und sprach den Wohnungslosen an. Daraufhin ließ der Tatverdächtige von der 54-Jährigen ab und ergriff zu Fuß die Flucht in östliche Richtung.