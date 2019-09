Auf "Fashion For Relief"-Party in London Naomi Campbell zeigt freizügig, dass Alter nur eine Zahl ist

Naomi Campbell (49) hat es noch immer: das gewisse Etwas, das sie zur Model-Ikone schlechthin werden ließ. Bei der von ihr organisierten "Fashion For Relief"-Wohltätigkeitsparty im Rahmen der London Fashion Week stellte die 49-Jährige einmal mehr unter Beweis, dass sie in der Modewelt noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Stilsicher posierte sie am Samstag für die Fotografen - in einem Hauch von Nichts, das zwar hochgeschlossen, aber dennoch ziemlich aufreizend war.