Berg am Laim - Bei einem Unfall in der Jella-Lapman-Straße ist am Freitagnachmittag ein 7-jähriges Mädchen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stieg das Mädchen aus dem Auto ihres Vaters aus und lief, so der derzeitige Ermittlungsstand, ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße.