Auf einem Parkplatz Ireland Baldwin angegriffen und ausgeraubt

Angreiferin wurde inzwischen festgenommen

Zu den Fotos, die sie mit blauen Flecken auf ihrer Wange zeigen, riet sie ihren Fans, wachsam zu sein. Sie schrieb: "Gestern am späten Nachmittag wurde ich von einer Frau attackiert, die komplett high auf Drogen war und verzweifelt an Geld kommen wollte." Baldwin fügte hinzu: "Sie schlug mich auf dem Parkplatz ins Gesicht, nahm meine Sachen und sprang in einen Fluchtwagen, den ihr Ehemann steuerte."