Auf Deutschland-Reise Haakon und Mette-Marit: Mit dem Zug zur Frankfurter Buchmesse

Am Dienstagnachmittag sind Haakon (46) und Mette-Marit (46) von Norwegen am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen, wo sie mit Musik und Blumen empfangen wurden. Das royale Ehepaar reiste mit dem DB-Literaturzug zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse an. Norwegen ist in diesem Jahr Ehrengast der Messe. Wie es in einer Pressemitteilung des norwegischen Königshauses heißt, ist Kronprinzessin Mette-Marit die "Botschafterin für norwegische Literatur auf der internationalen Bühne". Das Projekt sei "die größte Kulturförderung, die Norwegen jemals im Ausland durchgeführt hat".