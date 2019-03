Auf der WonderCon "Big Bang Theory": Macher bereiten den Fans einen besonderen Abschied

In den USA stehen nur noch wenige Folgen der beliebten Sitcom "The Big Bang Theory" aus, ehe die Nerds nach zwölf Staffeln in TV-Rente gehen. Um den zahlreichen Fans den schweren Abschied etwas angenehmer zu gestalten, wird es zu einem besonderen Event kommen. Das Produktionsstudio Warner Bros. hat verkündet, dass es bei der Comic-, TV- und Film-Convention WonderCon in Anaheim, Kalifornien, eine Podiumsdiskussion zu "The Big Bang Theory" geben wird.