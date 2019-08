Auf der Urlaubs-Heimreise "Köln 50667"-Darsteller Ingo Kantorek stirbt bei Autounfall

Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz

Kantorek und seine Ehefrau Suzanna (48), die den Wagen offenbar lenkte, sollen in der Nacht zum Freitag mit ihrem Mercedes-Pick-Up ungebremst in einen LKW-Anhänger gerast sein. Polizeiangaben zufolge soll die Fahrerin auf Höhe des Parkplatzes Sommerhofen auf den Verzögerungsstreifen gefahren sein, da sie offenbar auf den Parkplatz fahren wollte. Dabei sei sie von der Fahrbahn abgekommen und in den LKW gekracht sein. Ingo Kantorek starb offenbar noch an der Unfallstelle, seine Frau soll später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen sein. Die Polizei bestätigte die Identität der Toten gegenüber "TAG24".